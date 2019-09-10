Gündem İstanbul turizmde son 5 yılın zirvesinde
İSTANBUL

İstanbul turizmde son 5 yılın zirvesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine, turist konusunda İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. Ocak-temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8’lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'daki tarihi yarımada yurt dışından gelen turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
İstanbul'daki tarihi yarımada yurt dışından gelen turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Ocak-temmuz aylar arasında 8 milyon 443 bin turist ağırlayan İstanbul, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine, turist konusunda İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi.

Polonya'dan gelen turist sayısı dikkat çekiyor

Turist rehberi Volga Kaya, misafirlerinin Polonyalı olduğunu belirterek, “Polonya'dan bu sene oldukça büyük miktarda yolcu geliyor. Bu sene sonuna kadar 400 bini geçecek. Ortalama 200 binlerdeydi. Güven arttıkça, ülke stabil oldukça insanlar geliyorlar. Bizim çalıştığımız pazarlarda büyük artış var. Ağustos ayı yabancı turist sayısında Temmuz'u geçer diye planlıyorlar. 360 bin Polonyalı misafir sayısı, sene sonuna kadar 450-460 bin civarını bulacak" dedi.

Kaya, hanutçularla ilgili olarak ise, şunları söyledi:

  • “Turizm polisi bu sene çalışmaya başladı. Çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum. Daha az görüyorum, eskisi kadar yok. Eskiden kitap satan, rahatsız eden, kartpostal satan insanlar vardı onlar da şimdi yok. Ama hanutçu birkaç kişi, belli mağazalarla çalışan var. Onları isteseler çözerler, zamanla olacak şeyler. Rehberlerin hepsinin çalıştığı firmalar belli, biz istesek de böyle şeyler yapamayız artık. Her şey belli, program belli, biz kendimizden biliyoruz yok böyle şeyler"

“YURTDIŞINDA ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR AYLARINA ÇOK FAZLA REZERVASYON ALDIK"

Bir diğer rehber Şenay Başaran, misafirlerinin Brezilya ve Arjantin'den geldiğini belirterek, “Türk dizilerinden dolayı İstanbul'a talep var. Ağustos ve bu ay da baya iyi turist sayısı. Türk Hava Yolları'nın Meksika'ya direk uçuşlarının da baya bir artış yaşandı. Ağustos ve Eylül, Temmuz ayını geçer tabi ki" diye konuştu. Rehber Uğur Tüğün ise, "Temmuz, Ağustos ayları oldukça kalabalık geçti. Önümüzdeki aylar daha da kalabalık olacak gibi görünüyor. Muhakkak kış aylarında biraz daha düşüş olur ama yurtdışında önümüzdeki bahar aylarına çok fazla rezervasyon aldık. Türk dizileri özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok popüler. O ülkelerden de çok fazla misafir kabul etmeye başladık, sanırım bu böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

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