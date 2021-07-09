Gündem 15 yaşındaki Elif Çakalın ölümünde 2 tutuklama
İSTANBUL

15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünde 2 tutuklama

İstanbul Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan iki şüpheli, adliyeye gelerek teslim olmalarının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul tutuklama: 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünde 2 tutuklama
15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.


İstanbul Sultangazi’de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.
Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal’ın 2’si kadın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından S.T. (17) ile T.Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edilmiş, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.’nin (21) hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Elif Çakal'ın sır ölümü: Arkadaşları tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
GÜNDEM
Elif Çakal'ın sır ölümü: Arkadaşları tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Adliyede hakimliğe çıkarılan şüpheli S.T. ‘eziyet etme’ suçundan tutuklanmış, T.Y. ise aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde bir kişi tutuklandı
GÜNDEM
Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde bir kişi tutuklandı

Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor.
Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor.

TESLİM OLDULAR

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B. bugün Gaziosmanpaşa Adliyesine giderek teslim oldu. Şüpheliler çıkarıldıkları savcılıkça ‘eziyet etme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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