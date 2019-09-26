İstanbul Tuzla'da bir fabrika yangını daha

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda yangın çıktı. Çatıya sirayet eden yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikanın deposunda hasar meydana geldi.

GÜNDEM Tuzla’da korkutan yangın

Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada da yangın çıkmıştı

Tuzla’da 18 Eylül Çarşamba günü de kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada yangın çıkmıştı. Metrelerce yüksekliğe fırlayan yakıt tankı nedeniyle iki itfaiye personeli yaralanmış, 7 kişi de dumandan etkilenmişti. Fabrikadan çıkan kimyasal maddeler üç şehre yayılmıştı.