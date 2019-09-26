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İstanbul Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın - Son dakika haberleri

İstanbul Tuzla'da bir fabrika yangını daha

İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tuzla'da geçtiğimiz günlerde de kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada yangın çıkmış, 7 kişi dumandan etkilenmişti.

Haber Merkezi AA
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda yangın çıktı. Çatıya sirayet eden yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikanın deposunda hasar meydana geldi.

Tuzla’da korkutan yangın
GÜNDEM
Tuzla’da korkutan yangın

Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada da yangın çıkmıştı

Tuzla’da 18 Eylül Çarşamba günü de kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada yangın çıkmıştı. Metrelerce yüksekliğe fırlayan yakıt tankı nedeniyle iki itfaiye personeli yaralanmış, 7 kişi de dumandan etkilenmişti. Fabrikadan çıkan kimyasal maddeler üç şehre yayılmıştı.

Tuzla'da patlayan tankın itfaiye aracının üzerine düşme anı kamerada
OYNAT 00:56
Tuzla'da patlayan tankın itfaiye aracının üzerine düşme anı kamerada
Tuzlada fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Patlama ve tankın itfaiye aracının üzerine düşmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.


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