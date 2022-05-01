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Gündem İstanbul uçağında büyük panik Acil iniş yaptı
İSTANBUL

İstanbul uçağında büyük panik: Acil iniş yaptı

THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya zorunlu iniş yaptı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul uçağında büyük panik: Acil iniş yaptı
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THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya zorunlu iniş yaptı.

Büyük korku yaşandı


Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı. Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

  • Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi.

THY uçağı acil iniş yaptı
DÜNYA
THY uçağı acil iniş yaptı
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