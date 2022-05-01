İstanbul uçağında büyük panik: Acil iniş yaptı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 Destek Personeli, 5 Teknisyen ve 20 Büro Personeli alınacak.