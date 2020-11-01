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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı - Son dakika haberleri

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
IHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
IHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın çıktı. İşçiler çalıştığı sırada izolasyon malzemelerinden çıkan yangın kısa sürede 7 katlı binanın çatısını sardı. Binada çalışan işçiler kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine 6 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altında alındı.

Yangın sırasında binada çalışan bir işçi, aniden izolasyon malzemelerinin tutuştuğunu ve binayı boşalttıklarını anlattı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin yeni yapılan binasında yükselen dumanlar korkuttu: Anadolu Yakası'ndan da görüntülendi
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İstanbul Tıp Fakültesi'nin yeni yapılan binasında yükselen dumanlar korkuttu: Anadolu Yakası'ndan da görüntülendi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesindeki yeni yapılan bina inşaatında dumanlar yükseliyor. Anadolu Yakası'ndan çekim yapan bir vatandaşın da kamerasına yansıyan dumanlar, yangının ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi.


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