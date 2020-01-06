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İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi tartışmalara neden olan yemekhane kararından vazgeçti

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, kampüste sabah kahvaltısını kaldıran ve indirimli öğünü teke düşüren uygulamadan vazgeçildiğini açıkladı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, okula bağlı yemekhanelerde kahvaltı hizmetinin kaldırılacağı ve öğrencilerin indirimli yemek haklarını tek öğünde kullanabileceklerine ilişkin kararından vazgeçti.

İstanbul Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır
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