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İSTANBUL

Üstad'a fahri doktora

İstanbul Üniversitesi, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’a fahri doktora unvanı verdi. Rektörlük binasındaki “Sezai Karakoç’a Saygı” programında katılımcılara “Diriliş Eri Sezai Karakoç” kısa filmi gösterildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi’nden Sezai Karakoç’a fahri doktora
Sezai Karakoç

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’a fahri doktora unvanı verdi. İÜ Rektörlük Doktora Salonu’nda düzenlenen “Sezai Karakoç’a Saygı” programında, önce “Diriliş Eri Sezai Karakoç” başlıklı kısa film gösterildi.

ÖRNEK BİR KİŞİLİK

Ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç’u anlamak için ülküsünü ve politikasını birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. Karakoç’un büyük bir fikir savunucusu olduğunu, bunu bir edebiyat formülü üzerinde gerçekleştirdiğini belirten Kalın, Karakoç’un her büyük sanat eserinin arkasında bir büyük fikrin barındığını anlattı. Kalın, Karakoç’taki en önemli ifadenin kendisinin eserlerinde ortaya koyduğu “diriliş” düşüncesi olduğunu kaydederek, “Burada tabii ‘diriliş’ kelimesinin kavramının merkeze alınması, gelenekle olan dinamik bağını da ortaya koymaktadır. Bu dinamik canlı ilişkiyi kurabilmek de Karakoç’un bizim düşünce ve sanat dünyamıza kazandırdığı önemli bakış açılarından bir tanesidir” dedi. Karakoç’un hayatıyla, şahsiyetiyle, sanatıyla, mesleğine bağlılığıyla ve dünyaya çağrısıyla örnek bir kişilik olduğunu dile getiren Kalın, “Bu fahri doktora programının tebliğ edilmesinin, inşallah Sezai Bey’in eserlerini, hem mefkuresinin hem politikasının tekrar okunmasına, tekrar tekrar incelenmesine, hakkında daha yeni çalışmalar yapılmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mahmut Ak - İbrahim Kalın
Mahmut Ak - İbrahim Kalın

EVİNDE VERİLDİ

İÜ Rektörü Mahmut Ak programa katılamayan Karakoç’a fahri doktora belgesinin evinde takdim edildiğini dile getirdi.

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