İstanbul Valiliği açıkladı: Yedi ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak’tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi.