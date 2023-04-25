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İstanbul Valiliği: AK Parti seçim bürosuna saldırı ile ilgili iki saldırgan yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama "Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı." denildi. Saldırganların ifadelerinde “Olayın buraya geleceğini bilsek ateş açmazdık” dedikleri öğrenildi.

Şahin Şen
16:46 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti seçim bürosuna saldırı

AK Parti seçim bürosuna saldırı

Valilikten yapılan açıklamada, "AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

İfadelerine ulaşıldı

Saldırganlar ifadelerinde, olayda kullandıkları silahı 10 bin liraya kısa süre önce aldıklarını ve silahı denemek için ateş açtıklarını söyledi. Olaydan önce uyuşturucu madde kullandıklarını anlatan saldırganlar, havaya ateş açtıklarını ve kurşun isabet eden yerin AK parti seçim bürosu olduğunu bilmediklerini belirtti.

"Olayın buraya geleceğini bilsek ateş açmazdık"

Saldırganların
"Olayın buraya geleceğini bilsek ateş açmazdık"
dedikleri öğrenildi. Saldırganlar sorgularının ardından adliye sevk edildi.

#İstanbul Valiliği
#AK parti
#saldırı
37 dakika önce
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