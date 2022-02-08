Gündem İstanbul Valiliği Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi
İSTANBUL

İstanbul Valiliği Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi

İstanbul Valiliği, Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi. Ali Yerlikaya, "Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle, herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, iş yeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir. Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Valiliği Arnavutköy ilçesinde yağış sonrası oluşan bir dere taşkını olmadığını bildirdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.

Valilik, bazı basın yayın organlarında "Arnavutköy'de dere taşması" şeklinde yer alan haberlere ilişin yazılı açıklama yaptı.

  • Haraççı Mahallesi Baklalı Yolu Caddesi'ni Katip Çelebi Sokağı'na bağlayan yolun, İSKİ tarafından yapılan isale hattı çalışması nedeniyle kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin yönlendirildiği yolda yağış sebebiyle su birikmesi meydana geldiği belirtildi.

Bahsi geçen arazinin yerleşim alanları dışında bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle, herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, iş yeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak, Kaymakamlığımıza yapılmış̧ herhangi bir müracaat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Çarşamba akşamına kadar sürecek
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Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı.
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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
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Zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacak.
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Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Meteorolojinin internet sitesinde yer alan hava durumu bilgileri ise şöyle:
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Ankara Valiliği vatandaşları uyardı: Çarşamba akşamına kadar sürecek
Ankara Valiliği, kent genelinde rüzgarın birkaç gün süreyle etkili olacağını duyurdu. Vatandaşların yarın sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar dikkatli olmasının vurgulandığı duyuruda, "Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" denildi. Peki 8 Şubat Ankara'da hava durumu nasıl? Bugün Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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