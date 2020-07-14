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İSTANBUL

İstanbul Valiliği Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına hazırlanıyor: Koordinasyon toplantısı gerçekleşti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Vali Yerlikaya, toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul Valiliğinde Ayasofya Cami’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması için yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

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Vali Ali Yerlikaya’nın başkanlık ettiği toplantıda, açılış öncesi yapılması gereken çalışmalar ve pandemi sürecine uygun alınması gereken önlemler ele alındı.

Bugün saat 17.00’de Cağaloğlu’ndaki valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya;

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. M. Emin Maşalı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıya ilişkin Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." ifadelerini kullandı.

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