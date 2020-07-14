İstanbul Valiliği Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına hazırlanıyor: Koordinasyon toplantısı gerçekleşti

İstanbul Valiliğinde Ayasofya Cami’nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması için yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacak, bundan sonra daha iyi muhafaza edilecektir

GÜNDEM Papa Francis’in tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı

Vali Ali Yerlikaya’nın başkanlık ettiği toplantıda, açılış öncesi yapılması gereken çalışmalar ve pandemi sürecine uygun alınması gereken önlemler ele alındı.

Bugün saat 17.00’de Cağaloğlu’ndaki valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya;

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. M. Emin Maşalı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıya ilişkin Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." ifadelerini kullandı.