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İSTANBUL

İstanbul Valiliği duyurdu: Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yarın Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulacağını duyurdu.

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İstanbul Valiliği duyurdu: Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla yarın Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde (Dolmabahçe Camii), 10 Kasım Çarşamba günü saat 12.15'te mevlit programı düzenlenecektir. İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz."

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