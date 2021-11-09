İstanbul Valiliği duyurdu: Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutulacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı enkaz bölgesinde: Ulaşılamayan bir kişi ihbarı yok

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade eden Çataklı, 'Herhangi bir can kaybı ve ulaşılamayan kimse yok. Bir kayıp ihbarı da almadık.' açıklamasında bulundu.

