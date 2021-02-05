Gündem İstanbul Valiliği Kadıköyde gözaltına alınanlardan 58i silahlı terör örgütleriyle irtibatlı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği: Kadıköy'de gözaltına alınanlardan 58'i silahlı terör örgütleriyle irtibatlı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle irtibatlı olduğunu ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı. 1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle, 7 kişinin de diğer örgütlerle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
HDP'li Işık ve Aydeniz yüzünden, Rıhtıma doğru ilerleyen yol 1 saat trafiğe kapalı kalmıştı.
HDP'li Işık ve Aydeniz yüzünden, Rıhtıma doğru ilerleyen yol 1 saat trafiğe kapalı kalmıştı.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi'nde yaşananları gerekçe göstererek Kadıköy'de izinsiz eylem yapan ve gözaltına alınan 65 kişi hakkında açıklama yaptı.

58 kişi terör örgütleriyle iltisaklı

Açıklamada, "Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Suç kayıtları bulunuyor

Açıklamada ayrıca, 1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

HDP’li Işık ve Aydeniz provokasyon peşinde: Kadıköy’de yol kapattılar
GÜNDEM
HDP’li Işık ve Aydeniz provokasyon peşinde: Kadıköy’de yol kapattılar

Kadıköy'de HDP'li vekiller yol kapattı, trafik felç oldu
OYNAT 00:58
Kadıköy'de HDP'li vekiller yol kapattı, trafik felç oldu
Kadıköy'de yasağa rağmen, aralarında vekil de olan HDP'liler ile yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 65 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatan HDP milletvekillerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kadıköy'de akşam saatlerinde HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi. Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesinin ardından HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, Rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Gözaltına alınan 65 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kadıköy'de önü kesilen polis aracına saldırı anı kamerada
OYNAT 00:42
Kadıköy'de önü kesilen polis aracına saldırı anı kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Çöp konteynerini devirip polis aracına saldıran grup, aracın hareket etmesiyle kaçarak uzaklaştı.

Abone Ol Google News
Motivasyon içinGülenin atletinden bir parça

Motivasyon için
Gülen'in atletinden bir parça

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.
Bin 600 TLyi buluyor

Bin 600 TL'yi buluyor

​Emeklilerin promosyon ücretleri belli oldu.
Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı

''Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik''

Bu da yerli Ironman

Bu da yerli Ironman

​Sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor.

​Dünyada sadece 7 ülkede bulunuyor.

Kalbinizin kontrolü cebinizde

Kalbinizin kontrolü cebinizde

Telefon kamerasıyla kalp ritmi ölçülebiliyor.

Bugün<br>hesaplara yatırılacak

Bugün
hesaplara yatırılacak

​Kısa çalışma ve işsizlik maaşında beklenen gün geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.