İstanbul Valiliği: Kadıköy'de gözaltına alınanlardan 58'i silahlı terör örgütleriyle irtibatlı
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle irtibatlı olduğunu ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı. 1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle, 7 kişinin de diğer örgütlerle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
İstanbul Valiliği, Boğaziçi'nde yaşananları gerekçe göstererek Kadıköy'de izinsiz eylem yapan ve gözaltına alınan 65 kişi hakkında açıklama yaptı.
58 kişi terör örgütleriyle iltisaklı
Açıklamada, "Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.
Suç kayıtları bulunuyor
Açıklamada ayrıca, 1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.