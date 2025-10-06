Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Valiliği kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

İstanbul Valiliği kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

12:126/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul Valiliği kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı
İstanbul Valiliği kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

İstanbul Valiliğince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunuldu. Vali Davut Gül: "Bu millet asla esir olmadı ve esir olmayacak. Günübirlik sıkıntılar çekilse bile günün sonunda yüzyıllardır milletimizin o bağımsızlık ruhu bir şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Vali Davut Gül'ün yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.

Törende konuşan Gül, İstanbul'un işgal sürecinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu süreçte milletimizin kararlılığı, vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik etmesi vesilesiyle İstanbul'umuz işgalden kurtulmuş oldu." dedi.

Vali Gül, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu hiç kaybetmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim her sıkıntılı dönemde mutlaka kendi içimizdekilere hem dışarıdakilere verdiğimiz bir mesaj var. O da, bu millet asla esir olmadı ve esir olmayacak. Günübirlik sıkıntılar çekilse bile günün sonunda yüzyıllardır milletimizin o bağımsızlık ruhu bir şekilde ortaya çıkıyor. Al bayrağımızın dalgalandığı, milletimizin inançlarını özgürce yaşadığı ve bu anlamda bağımsızlığını dosta düşmana ilan ettiği bir ortamda devam etmiş oluyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum."

İBB Başkan Vekili Aslan ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarını ve canlarını ortaya koyarak işgalden kurtardığı İstanbul'a en iyi hizmeti sunmanın en büyük sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Program kapsamında "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu" temasıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Öğrenci Arif Beyarslan'ın kendisine birincilik kazandıran şiiri okuduğu etkinlik, İBB'nin mehter takımının gösterisiyle sona erdi.

Merhum Şükrü Naili Paşa'nın Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrinin ziyaret edildiği etkinlik kapsamında, öğle vakti Eyüpsultan Camisi'nde hatim programı düzenlenecek.




#Davut Gül
#İstanbul Valiliği
#kurtuluş
#Taksim Cumhuriyet Anıtı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ 3 AYLIK MAAŞ FARKI: 2026 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, beklenti ne yönde?