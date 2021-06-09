Gündem İstanbul Valiliğinde müsilaj toplantısı Marmara deniz salyasından kurtarılacak
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı: Marmara deniz salyasından kurtarılacak

Son dönemlerde Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj belası için dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla temizlik çalışmaları başlatılmıştı. Bugün de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında

müsilaj temizliğiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Valiliğinde müsilaj toplantısı: Marmara deniz salyasından kurtarılacak
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Çağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara Denizi Eylem Planı'na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

Müsilaj seferberliği başladı: Marmara Denizi en hızlı şekilde temizlenecek
GÜNDEM
Müsilaj seferberliği başladı: Marmara Denizi en hızlı şekilde temizlenecek

"En kapsamlı deniz seferberliği"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı programla dün Caddebostan Sahili'nde müsilajla mücadele kapsamında temizlik çalışmalarına başlanmıştı. Kurum burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz seferberliği hareketini başlatıyoruz. Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz. 2021 yılının sonuna kadar Marmara Denizi'ni Koruma Alanı Eylem Planı ilan edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'den Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili kritik önerge
GÜNDEM
AK Parti'den Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili kritik önerge

Anlık takip

  • Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için yapılan çalışmalar "marmarahepimizin.com" internet adresinden anlık takip edilebilecek.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine anlık takip
GÜNDEM
Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine anlık takip

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