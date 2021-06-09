İstanbul Valiliği'nde müsilaj toplantısı: Marmara deniz salyasından kurtarılacak

Çağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara Denizi Eylem Planı'na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

GÜNDEM Müsilaj seferberliği başladı: Marmara Denizi en hızlı şekilde temizlenecek

"En kapsamlı deniz seferberliği"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı programla dün Caddebostan Sahili'nde müsilajla mücadele kapsamında temizlik çalışmalarına başlanmıştı. Kurum burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz seferberliği hareketini başlatıyoruz. Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz. 2021 yılının sonuna kadar Marmara Denizi'ni Koruma Alanı Eylem Planı ilan edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNDEM AK Parti'den Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili kritik önerge

Anlık takip

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için yapılan çalışmalar "marmarahepimizin.com" internet adresinden anlık takip edilebilecek.