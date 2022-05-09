Gündem İstanbul Valiliğinden Ayasofyadaki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılıyor iddiasına yalanlama
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'daki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılıyor' iddiasına yalanlama

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi su haznesine ayakkabı bırakıldığı iddiası İstanbul Valiliği tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerdeki fotoğrafın geçmişte çekildiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valiliğinden Ayasofyadaki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılıyor iddiasına yalanlama
'Ayasofya'daki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılıyor' iddiasının kaynağı gösterilen geçmişte çekilen fotoğraf.

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi su haznesine ayakkabı bırakıldığı iddiasını yalanladı.

FOTOĞRAF GEÇMİŞTE ÇEKİLDİ

Yapılan açıklamada, "Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğrafın bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." denildi.

"KURUMLARI YIPRATMA AMAÇLI HABERLER"

"Hepimiz için kıymetli ve en özel değerleri yansıtan, insanlığın ortak mirası olan bu eşsiz yapıya ilişkin haber ve iddiaların ilgili kurum ve kuruluşları yıpratma amaçlı olduğu üzüntüyle müşahede edilmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Haberlerde "Su haznesi" olarak adlandırılan, Osmanlı Dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adi geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimle rinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir

Bununla birlikte Ayasofya-i Kebir Camiindeki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Kon servasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontroller yapılmakta, herhangi bir deformasyon görülmesi halinde anında müdahale edilmektedir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yıpratmaktan başka bir gayesi olmayan, geçmişteki görüntüleri bugünmüş gibi gösteren ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz."

Ayasofya'nın imparatorluk kapısının tahribatıyla ilgili müfettiş görevlendirildi
FOTOĞRAF 8
Title
İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.
Title
Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti.
Title
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü.
Title
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, \"Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir\" denildi.
Title
Title
Title
Title
Ayasofya'nın imparatorluk kapısının tahribatıyla ilgili müfettiş görevlendirildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ayasofya'nın imparatorluk kapısındaki tahribat giderildi
GÜNDEM
Ayasofya'nın imparatorluk kapısındaki tahribat giderildi
Haitide sekiz Türk kaçırıldı

Haiti'de sekiz Türk kaçırıldı

​Dışişleri Bakanlığı resmi makamlarla temasta.
Antalyada maç karşılıklı gollerle başladı

Antalya'da maç karşılıklı gollerle başladı

​İki ekip 3 puan için sahada.
Kabinede hangi kararlar alındı?

Kabine'de hangi kararlar alındı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

'​Temmuz ayında yeni zirveler gündeme gelebilir.'

​İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

​Dünyada gündem oldu: Bilim dünyasından çarpıcı mesajlar...

Kız kardeşi anlattı: Çocuğunun gözü önünde öldürmüş.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj: Sonuna kadar sahip çıkacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.