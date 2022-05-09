İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'daki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılıyor' iddiasına yalanlama

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi su haznesine ayakkabı bırakıldığı iddiasını yalanladı.

FOTOĞRAF GEÇMİŞTE ÇEKİLDİ

Yapılan açıklamada, "Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğrafın bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." denildi.

"KURUMLARI YIPRATMA AMAÇLI HABERLER"

"Hepimiz için kıymetli ve en özel değerleri yansıtan, insanlığın ortak mirası olan bu eşsiz yapıya ilişkin haber ve iddiaların ilgili kurum ve kuruluşları yıpratma amaçlı olduğu üzüntüyle müşahede edilmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Haberlerde "Su haznesi" olarak adlandırılan, Osmanlı Dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adi geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

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Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimle rinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir

Bununla birlikte Ayasofya-i Kebir Camiindeki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Kon servasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontroller yapılmakta, herhangi bir deformasyon görülmesi halinde anında müdahale edilmektedir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yıpratmaktan başka bir gayesi olmayan, geçmişteki görüntüleri bugünmüş gibi gösteren ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz."

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FOTOĞRAF 8 İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı. Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, \"Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir\" denildi. Ayasofya'nın imparatorluk kapısının tahribatıyla ilgili müfettiş görevlendirildi Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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