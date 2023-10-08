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İstanbul Valiliğinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
14:13 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden, yapılan açıklamada,
Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteorolojinin uyarısında ise,
"Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."
ifadeleri kullanıldı.


#Batı Karadeniz
#fırtına
#İstanbul Valiliği
#uyarı
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