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İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama: 14 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda polis ekiplerine mukavemet eden 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Göstericilerden sekizinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Valiliğinden Boğaziçindeki eylemlerle ilgili açıklama: 14 kişi gözaltında
Dün gerçekleşen eylemde göstericiler Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek üzerinde tepinmişti.


Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde bugün bir grup gösterici tutuklamalarla ilgili eylem yapmış. Polis eylemcilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Sekizi Boğaziçi öğrencisi bile değilmiş

İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada," Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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