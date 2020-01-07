İstanbul Valiliğinden 'öğrencilere müdahale' açıklaması: Bir polis görevden uzaklaştırıldı İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili bir polis görevden alındı İstanbul Valiliği, 2 Ocak'ta İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 15:36 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 15:43 AA