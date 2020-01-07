Gündem İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili bir polis görevden alındı
İSTANBUL

İstanbul Valiliğinden 'öğrencilere müdahale' açıklaması: Bir polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili bir polis görevden alındı

İstanbul Valiliği, 2 Ocak'ta İstanbul Üniversitesi önündeki eyleme yapılan müdahaleyle ilgili başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak'ta toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır" denildi.

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