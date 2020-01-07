Gündem İstanbul Valiliğinden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama
İSTANBUL

İstanbul Valiliğinden pistten çıkan uçakla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden, Sabiha Gökçen Havalimanında bugün sabah pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, uçakta bulunan 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı.

Sharjah-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı
OYNAT 00:00
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
FOTOĞRAF 6
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı. Uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Havalimanı, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.
Süleymaninin cenazesinde izdiham: 35 ölü

Süleymani'nin
cenazesinde izdiham: 35 ölü

​İran'ın Kirman kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
Saat 20.00ye kadar uçuşa kapatıldı

Saat 20.00'ye kadar uçuşa kapatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı.
YÖKten yerli otomobil hamlesi

YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

​Doktoralı mühendis yetiştirilecek, aylık 4500 TL burs verilecek.
İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Uçak pistten çıktı, pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı.
7 yılın zirvesinde

7 yılın zirvesinde

​ABD-İran geriliminin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.
Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılar İran ve ABD arasında yaşanan dönüm noktalarına gönderme.

Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi.

İki mahallede<br>yerli oto şaşkınlığı

İki mahallede
yerli oto şaşkınlığı

Arazi sahipleri mülklerine değer biçemiyor.
Araç alım satımında yeni dönem

Araç alım satımında yeni dönem

​Bakan Pekcan açıkladı: Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz.
Trablus düşebilir!

Trablus düşebilir!

​Türkiye'nin asker gönderme kararı sonrası saldırılar şiddetlendi.
12 ile kuvvetli<br>yağış uyarısı

12 ile kuvvetli
yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve bazı illeri uyardı.
Tarihi gün yarın

Tarihi gün yarın

​Açılışını Erdoğan ile Putin birlikte yapacak.
Çekilmekten<br>başka çaresi yok

Çekilmekten
başka çaresi yok

Irak'ta 16 yıllık işgal için karar hükümette olacak.
Cumhurbaşkanı'nın<br>vizyon projesi

Cumhurbaşkanı'nın
vizyon projesi

​Bilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacak.
Stoper Almanya'dan

Stoper Almanya'dan

​Fenerbahçe Simon Falette ile anlaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.