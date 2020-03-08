İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: Gruplara izin yok Dünya Kadınlar Gününü kutlayan İstanbul Valiliği, bu gün dolayısıyla kendilerine bildirilen etkinliklere gerekli izinlerin verildiğini, ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde bir araya gelmeyi planlayan gruplara izin verilmeyeceğini, söz konusu alanların 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi 08 Mart 2020, 14:29 Son Güncelleme: 08 Mart 2020, 14:36 İHA