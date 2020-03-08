Gündem İstanbul Valiliğinden Taksim açıklaması Gruplara izin yok
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: Gruplara izin yok

Dünya Kadınlar Gününü kutlayan İstanbul Valiliği, bu gün dolayısıyla kendilerine bildirilen etkinliklere gerekli izinlerin verildiğini, ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde bir araya gelmeyi planlayan gruplara izin verilmeyeceğini, söz konusu alanların 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir.

İstanbul'un metrolarına "8 Mart" ayarı
GÜNDEM
İstanbul'un metrolarına "8 Mart" ayarı
  • Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00’da etkinlik duyurusu yapılmaktadır. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır" denildi.
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