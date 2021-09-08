Gündem İstanbul Valiliğinden tren kazasına ilişkin açıklama 7 kişi hafif yaralandı
İSTANBUL

İstanbul Valiliğinden tren kazasına ilişkin açıklama: 7 kişi hafif yaralandı

İstanbul Tuzla’da Adapazarı-Pendik seferi yapan bir tren ile yüksek hızlı tren kafa kafaya gelerek tampon temasında bulundu. 7 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Valiliğinden tren kazasına ilişkin açıklama: 7 kişi hafif yaralandı
Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi.

Tuzla’da Adapazarı-Pendik seferi yapan bir tren ile yüksek hızlı tren kafa kafaya gelerek tampon temasında bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 08.45’te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, durdurulan seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü
GÜNDEM
İstanbul Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.

Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü: İki tren kafa kafaya geldi
OYNAT 00:33
Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü: İki tren kafa kafaya geldi
Tuzla'da Yüksek Hızlı tren son anda durdu, facianın eşiğinden dönüldü. Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu
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