Gündem İstanbul Valiliğinin projesiyle salgında sığındıkları otelde tanışan çift dünya evine girdi
İSTANBUL

İstanbul Valiliği’nin projesiyle salgında sığındıkları otelde tanışan çift dünya evine girdi

İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi mutluluğa vesile oldu. Salgın sebebiyle gidecek yerleri olmadığı için valiliğin hizmet verdiği bir otele yerleştirilen Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz burada tanışıp arkadaş oldu. Evlenme kararı alan çift için Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda nikah töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da nikah şahitleri oldu.

Haber Merkezi DHA
Süleyman Soylu, nikah şahitleri oldu.
Süleyman Soylu, nikah şahitleri oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dışarıda kalanlara yardım eli uzatan İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi büyük bir mutluluğa imza attı.

GÜNDEM
İstanbul Valiliği 226 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor

Pandemi sebebiyle gidecek yerleri olmadığı için valiliğin hizmet verdiği bir otele yerleşen Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz burada tanışıp arkadaş oldu. İki aylık arkadaşlığın ardından evlenme kararı alan çift için bugün Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda nikah töreni düzenlendi.

Bakan Soylu nikah şahidi oldu

Çiftin nikahını Bacılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul milletvekilleri Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, İffet Polat, Mihrimah Belma Satır ve MHP Milletvekili Arzu Erdem de nikah şahidi oldu.


Çifti tebrik eden Bakan Soylu, “Bugün güzel bir yolculuğa başlıyorsunuz Mevlana evliliği tarif ederken ‘Hazreti Peygamberin yolu’ olarak tarif ediyor. Bir araya geldiğimiz için hem birbirinizin gönlünü yapıyorsunuz hem Allah’ın gönlünü yapıyorsunuz. Geleneğine, göreneğine bağlı örnek bir Türk ve Müslüman ailesi oluşturacaksınız buna inanıyoruz. İnanıyorum ki evliliğiniz sizden sonraki çiftelere örnek olacak. Bizim böyle bir sorumluluğumuz da var” dedi.

1740 vatandaş hizmetten faydalanıyor

Vali Yerlikaya ise “Sayıları 1740 olan mekansız vatandaşlarımıza devletimizin merhametini, hizmetinin ne olduğunu arkadaşlarımızla beraber göstermeye çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde 64 otelde çok azda olsa sosyal tesiste kardeşlerimizi Kovid-19 döneminde ve soğuk kış günlerinde misafir ediyoruz. Hiç kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüzün razı olmadığını söylüyoruz. Sevenleri de kavuşturmak, onları evlendirmek devletimizin de milletimizin de hoşnut olduğu bir davranış olduğu için bu fırsatı verdiği için Rabbimize şükrediyoruz. Çiftimizi tebrik ediyorum mutluluklar diliyorum. Allah nazardan saklasın” diye konuştu.


Evsiz vatandaşlar, İstanbul Valiliğinin
OYNAT 01:45
Evsiz vatandaşlar, İstanbul Valiliğinin "Kimse Dışarıda Kalmasın!" çalışmasıyla otellerde misafir ediliyor
İstanbul Valiliği tarafından geçen başlatılan 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması kapsamında bu yıl da 39 ilçede kimsesiz vatandaşlar otellerde ağırlanıyor.

İstanbul Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan çalışma, bu sene koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ettiriliyor.

Otelde konaklayan Gökhan Sağır da işlerinin ters gittiğini ve yaklaşık 8 aydır dışarıda olduğunu anlatarak, 'Allah razı olsun, çalıştığım zaman da kalamayacağım bir otel burası. Bizi buraya yerleştirdiler. Rahatımız iyi, 3 öğün yemeğimiz geliyor, sıcak bir yer, sıcak suyumuz 24 saat var.' diye konuştu.

Fatih Kaymakamı Kaan Peker, ilçedeki bir otelde kalan evsiz vatandaşları ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şu an halihazırda 7 konaklama noktasında 123 vatandaşın misafir edildiğini belirten Peker, kalacak yere ihtiyacı olan herkese ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

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