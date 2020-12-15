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İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Çemberlitaş'taki yeni binasına taşınan Türk Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "10 yıl önce Türk Konseyi'nin ilk zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki sene de Türk Konseyi'nin zirvesi bir kez daha İstanbul'da düzenlenecek. Bu zirve çerçevesinde devlet başkanlarımız bu binanın resmi açılış törenini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine &quot;hayırlı olsun&quot; ziyareti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti.

Türk Konseyi Genel Sekreterliği'nin yeni binasına geçmesi dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Yerlikaya, Erdoğan ve Amreyev, Türk Konseyi'ne üye ve gözlemci 7 ülkeyi temsil eden bayrakların önünde fotoğraf çektirdi.

  • Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Konseyi Genel Sekreterliği'nin bir ay önce Çemberlitaş'taki tarihi binaya taşındığını kaydetti.

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"İstanbul, Türk dünyasının başkenti"

Konseyin ev sahibi ülkesi olan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk dünyasına teşekkür eden Amreyev, Vali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'ın sekreterliğin yeni binasına taşınması dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirterek, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti. Amreyev, 10 yıl önce Türk Konseyi Genel Sekreterliğinin İstanbul'da olmasına karar verildiğini hatırlatarak, "İstanbul, Türk dünyasının başkenti. İstanbul, dünyanın en gözde şehirlerinden birisi. 10 yıl önce Türk Konseyi'nin ilk zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki sene de Türk Konseyi'nin zirvesi bir kez daha İstanbul'da düzenlenecek. Bu zirve çerçevesinde devlet başkanlarımız bu binanın resmi açılış törenini yapacaklar." diye konuştu.

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"İstanbul'daki Türk dünyasındaki tarihi rolü üstlenmeye devam edeceğiz"

İstanbul Valiliğiyle milli bir çalışma yaptıklarını dile getiren Amreyev, gelecek yıl düzenlenecek zirve çerçevesinde dışişleri bakanlıklarının yanı sıra İstanbul Valiliğiyle de birçok faaliyet gerçekleştireceklerini kaydetti. Amrayev, gelecek yıl İstanbul'da dışişleri bakanlarının toplantısı olacağını, farklı bakanlar düzeyinde de birçok toplantı düzenleneceğini aktararak, İstanbul'un Türk dünyasındaki tarihi rolü üstlenmeye devam edeceğini anlattı.

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