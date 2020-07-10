İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'mıza kavuşuyoruz

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Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama: 86 yıllık tarihi bir ayıp ortadan kaldırmıştır

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı son dakika olarak açıklandı. Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. İlk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya'nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu" ifadelerini kullandı.