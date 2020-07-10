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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'mıza kavuşuyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu. Yerlikaya, paylaşımında, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan
OYNAT 00:33
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından 'Hoş geldin Ayasofya' paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, 'Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor.' ifadeleri yer aldı.


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Bugün mü yarın mı bilemem.
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