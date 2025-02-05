İstanbul Valisi Davut Gül: 204 konaklama tesisi kapatıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, TVNET'te Hamza Çiftçi'nin sorularını cevaplayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Vali Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ekipler yangın denetimi için sahada.

Denetlemeler devam ediyor.

Otellerin yanında hastane ve yurtlar da denetleniyor.

Bolu ve benzeri faciaların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz.

Bu denetimlerin sonucunda 204 konaklama tesisi kapatıldı.

Kentsel dönüşümde herkes güvende değilse hiç kimse güvende değil demektir.

Gittiğiniz arkadaşınızın evi sağlam değilse oradaki riskli yapının içinde depreme yakalandıysanız sizin evinizin sağlam olması hiçbir anlam ifade etmiyor.

Kentsel dönüşümde ruhsatlarla ilgili problemler olabiliyor.

İstanbul'da iş yerlerimiz, evlerimiz yenilendiğinde vatandaşlarımız nefes alacak.

Sebep kentsel dönüşüm diğerleri çözüm.

İstanbul'da 24 saat güvenlik uygulaması yapıyoruz.

İstanbul'da yeterince toplu taşıma sistemi yok.

Bu ne demek? Raylı sistemin daha çok olması lazım. Metrobüslerin daha sağlıklı çalışması, daha çok olması lazım. Vatandaşların özel araçlarını değil toplu taşımayı tercih etmesi lazım.

Günün pik saatlerinde otobüse binmede sorun yaşadığınızda özel araç tercih ediyorsunuz.

"Polisi çek trafik olmasın sorun çözülecek" çok istiyorlarsa üç gün çekelim İstanbul'da trafiğin ne hale geleceğini hep birlikte görürüz.

Sahte çakarlı araçlarda önemli ölçüde azalma var.

Usulsüz çakar kullananlardan kurtuluyoruz.

2024'te işlenen suçlara baktığımızda, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlar. Bunlar mal varlığına karşı işlenen suçlar 9 tane suç; kişiler karşı işlenen suçlarda da 10 tane suç. Yaklaşık 19 tane çok işlenen suça baktığımızda bir önce yıla mal varlığına göre işlenen suçlarda yüzde 28 azalma var.

İstanbul'da miting için belirlenen 40 yer var.

Vatandaşın toplanma, gösteri hakkını kullanmasını istiyoruz.

Bu yerler neye göre belirleniyor?

Trafiği etkilemeyecek. Gösteri yapan kişilerin güvenliğini sağlayacak. Buna benzer asayişle, güvenlikle ilgili hem göstericilerin hem de dışarıdakilerin başına kaza bela gelmeyecek uygun bir yer seçiyoruz.

En çok İstiklal Caddesi'nde gösteri yapmak istiyorlar.

İstiklal Caddesi'nde şu an gitseniz zaten gezen 5 bin tane adam var.

İstiklal Caddesi'nde gösteri yapılabilecek bir alan yok.

Oraya beş kişinin herhangi bir pankartla durup o beş bin kişiyi kendi kalabalığıymış gibi 'bakın protesto yapıyoruz' bunu sosyal medyada paylaşmasının vicdani tarafı yok hem de asayişi bozan bir tarafı var.

Protesto yapmak isteyen bu 40 yere adam toplayamadıkları için vatandaşın hazır olduğu, eşini elinde tutup bir şekilde gezmeye gittiği yerde hazır protesto yapmak istiyor.

Aslında işin konfor boyutundan çıkamadıkları için oralarda yapmak istiyor.

Bunu yapmak isterken de polis yaptırmamak için tedbir alıyor.

Sokak hayvanları sorunu

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma yapanlar var, hazırlıkları devam edenler var ve hiçbir şey yapmayanlar var.

İstanbul'da herkes aynı anda yapmadığında sorunun çözülme ihtimali yok.

Belediyelere verilen bir görev.

Yapanlar yapacak; yapmayanlar, eksik bırakanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.



