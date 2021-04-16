İstanbul Valisi duyurdu: Organize Sanayi için yeni karar

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Yerlikaya, İSO Başkanı'na İstanbul adına teşekkür ederken, "Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi ve sanayi tesislerinde çalışanların 19.00'a kadar evlerine gidebilmeleri için, 1. Vardiyayı 17.00'de bitireceklerini söyleyen İSO Başkanımız Erdal Bahçıvan'a şehrimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıymetli Hemşehrilerim,



📌#Ramazan ayı boyunca

Organize Sanayi Bölgesi ve

sanayi tesislerinde çalışanların



⏰19.00’a kadar

evlerine gidebilmeleri için,



1. Vardiyayı



⏰17.00’de

bitireceklerini söyleyen

İSO Başkanımız @erdal_bahcivan’a



Şehrimiz adına

teşekkür ediyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 16, 2021

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