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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü 50 bin vatandaşımıza 300 bin gıda kolisi ulaştıracağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır" dedi. Vali Yerlikaya ayrıca "65 yaş üstü 50 bin vatandaşımıza 300 bin gıda kolisi ulaştıracağız. Çalışma Getir mobil uygulamasıyla yürütülecek. Uygulama pazartesi başlıyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır.

Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerekir. Yaşlılarımızı sevgi saygı ve özenle korumalıyız. İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günler de hastalığın yayılmaması için bilim kurulundan gelen tavsiyelere uymaları ve evlerinde kalmaları… Uygulamanın başladığın günden bugüne vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi amaçlı çağrısına cevap verildi.

65 yaş üstü 50 bin vatandaşımıza 300 bin gıda kolisi ulaştıracağız. Getir mobil uygulamasıyla yürütülecek. Getir firmasına teşekkür ediyorum Allah hayırlarını kabul etsin. Uygulama pazartesi başlıyor.

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