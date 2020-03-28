İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların ise kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini belirtti.
Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur.
Ancak;
📌Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen,
📌Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan,
📌Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.
Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur.