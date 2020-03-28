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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların ise kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini belirtti.

Yolcu sayısı yüzde 83 düştü: İstanbul'da otogarlarda sessizlik hakim
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim.
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Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.
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Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, Ne yolcu var, ne araba var. Hani eski Harem. İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş dedi.
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33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, 33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik ifadesini kullandı.
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Yolcu sayısı yüzde 83 düştü: İstanbul'da otogarlarda sessizlik hakim
Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi.


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