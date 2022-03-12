İstanbul Valisi Yerlikaya 'Çok yaklaştı' diyerek uyardı: Trafiğe çıkmayın

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. " dedi. "BİR AN ÖNCE EVLERİNİZE DÖNÜN"
Yerlikaya, paylaşımının devamında
"Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.<br>
Yağış Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu.<br>
Bazı ilçelerde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına da etkili oluyor.<br>
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşıyor.<br>
İETT otobüsü yolda kaldı<br><br>Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'ndeki orman yolunda İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı.
Sarıyer Katar Caddesi'nde de bazı araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 5. Sokak'ta bir taksi buzlu yolda geri geri kayarak iki katlı bir evin merdivenlerine çarptı. Belediye ekipleri merdivenin ilk basamaklarında asılı kalan taksinin kurtarılması için iş makinesiyle buzlu yolda çalışma yaptı.<br>
Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda trafik akışının durduğu gözlendi.<br>
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bazı araçlar yolda kaldı.<br>
Öte yandan Etiler'de de kar şiddetini artırdı. Park halindeki araçlar beyaza büründü.<br>
Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.<br>
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı
İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle kentin Anadolu yakasında yoğun şekilde gözleniyor.
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde buzlanan yollarda çok sayıda araç ve otobüs yolda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.
İstanbul'da karın üçüncü gününde de İETT araçları yolda kaldı
Sarıyer'de aralarında otobüslerin de olduğu çok sayıya araç yolda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.
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Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma meydana geldi. Şişli’de sabah işe gitmek için dışarıya çıkanlar ara sokaklarda yürümekte bile güçlük çekti. Birçok kişi merdiven korkuluklarını ve duvarları tutarak ilerlemek zorunda kaldı. Bazıları da kayarak gitti.
Şişli'de buzlu yollarda zor anlar
İstanbul'da etkili olan yar yağışı devam ederken gece buzlanma ve don yaşandı. Sabah evden çıkanlar dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Birçok kişi merdiven korkulukları ve duvarları tutarak yürüdü. Bazıları da düşmekten kurtulamadı.