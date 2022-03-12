İstanbul Valisi Yerlikaya 'Çok yaklaştı' diyerek uyardı: Trafiğe çıkmayın

Üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece yollarda buzlanma meydana geldi. Şişli’de sabah işe gitmek için dışarıya çıkanlar ara sokaklarda yürümekte bile güçlük çekti. Birçok kişi merdiven korkuluklarını ve duvarları tutarak ilerlemek zorunda kaldı. Bazıları da kayarak gitti.