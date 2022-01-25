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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır
İstanbul'a geliş yasağı kaldırıldı.
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır.

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