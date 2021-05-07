İstanbul Valisi Yerlikaya kente mart ayında gelen turist sayısını açıkladı: Geçen yıla göre yüzde 45.85 arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan İstanbul’a 2021 yılı mart ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.85 artarak 545 bin 608’e ulaştığını ve turizmde özlediğimiz o güzel günlere döneceğimizi bildirdi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan#İstanbul’umuza❤️



2021 yılı Mart ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre



✅ %45.85 artarak 545.608’e ulaştı

👏🏻👏🏻👏🏻



Turizmde inşallah özlediğimiz o güzel günlere döneceğiz🌸



📍👉🏻 https://t.co/f2UEur5qu4 pic.twitter.com/TYyimlLqd3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 7, 2021

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