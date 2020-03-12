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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paylaşımı: İstiklal marşımız, dünya durdukça ay yıldızla dalgalanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden attığı paylaşımla bugün 99. yılını kutladığımız İstiklal Marşımızı ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u andı. "İstiklal marşımız, dünya durdukça ay yıldızla dalgalanacak" ifadelerini kullanan Yerlikaya, ayrıca vatan şairinin başında dua etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Yerlikaya, vatan şairimizin kabri başında andı.
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Yerlikaya, vatan şairimizin kabri başında andı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün 99 yaşına giren İstiklal Marşımızı ve şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u yaptığı duygusal paylaşımla andı.

"ÖN SÖZÜMÜZ, SON SÖZÜMÜZ.İstiklal marşımız, dünya durdukça ay yıldızla dalgalanacak. 99. yıl kutlu olsun" paylaşımı yapan Yerlikaya, yayınladığı mesajda da şu ifadeleri kullandı:

  • "Aziz İstanbullular, Marşlar; milletlerin karakterinden, hafızasından, tarihinden, mücadelesinden sadır olur. İstiklâl Marşı, milletimizin karakteridir.
  • Ön sözümüz ve son sözümüzdür.
  • Atalarımız, İstiklâl Marşı’nı önce yaşamış, sonra yazmıştır. Bizler, tarihin en karanlık günlerinde “tek dişi kalmış canavara” meydan okuduk.
  • Korkmadık. Yılmadık. Asla vazgeçmedik. Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı, iman dolu göğsümüzde paramparça ettik.
  • İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 99 yıldır aşkla okuyoruz.
  • Dünya durdukça da aşkla okuyacağız. İstiklâl Marşı’mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, Ay Yıldızlı Hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak.
  • İstiklâl Marşımızla milli mücadelemize silinmeyecek bir abide diken, Türkiye Cumhuriyeti’nin marşını yazan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyorum. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun.
  • “Ezelden beri hür yaşayan” bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından milli marş kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutluyorum.
  • Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, Mehmet Akif ERSOY’u, İstiklal Marşımıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatana can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
  • “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!”

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