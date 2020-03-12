İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paylaşımı: İstiklal marşımız, dünya durdukça ay yıldızla dalgalanacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden attığı paylaşımla bugün 99. yılını kutladığımız İstiklal Marşımızı ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u andı. "İstiklal marşımız, dünya durdukça ay yıldızla dalgalanacak" ifadelerini kullanan Yerlikaya, ayrıca vatan şairinin başında dua etti.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 12:06 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 12:21 Yeni Şafak