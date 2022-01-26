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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan park edilmiş özel araçlar için çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." dedi.

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İstanbul Valisi Yerlikayadan park edilmiş özel araçlar için çağrı
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İstanbul'da geçtiğimin gün etkili yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

Bir kez daha uyardı

Ancak bırakılan araçların çoğu hala sahipleri tarafından geri alınmadı. Bu nedenle trafik yoğunluğu olumsuz etkilenmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sürücülere sosyal medya hesabından bir kez daha çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir."

Sürücüler Hadımköy'de kurtarılmayı bekliyor:
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Sürücüler Hadımköy'de kurtarılmayı bekliyor: "Beyaz Masa'yı arıyoruz '5 dakikaya açılacak' diyor 36 saattir buradayız"
İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle dünden bu yana araçlarıyla Hadımköy'de mahsur kalan çok sayıda kişinin bekleyişi sürüyor.

Araç sürücülerinden Murat Aydın, '33 saattir eve gitmeye çalışıyoruz. Ne yemek veren var, ne su veren. Cebimizde paramız da bitti, yakıtımız da bitti bitecek. 153 Beyaz Masa'yı arıyoruz, '5 dakikaya açılacak.' diyor. 36 saattir yol açılacak hala.' diye konuştu.

Tır şoförü Yusuf Özcan ise, 'Ufak araçlarda insanlar var, aileleriyle beraber gelip kalanlar var. Saatlerdir buradayız.' ifadelerini kullandı.

Valilik çağrıda bulunmuştu: Onlarca araç sahibi tarafından alınmayı bekliyor
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İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti.
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Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı. <br>
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TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.
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Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.
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Valilik çağrıda bulunmuştu: Onlarca araç sahibi tarafından alınmayı bekliyor
İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

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