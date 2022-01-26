​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan park edilmiş özel araçlar için çağrı.

İstanbul'da geçtiğimin gün etkili yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.
Bir kez daha uyardı
Ancak bırakılan araçların çoğu hala sahipleri tarafından geri alınmadı. Bu nedenle trafik yoğunluğu olumsuz etkilenmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sürücülere sosyal medya hesabından bir kez daha çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir."
Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR❗
⚠️Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme
Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR❗