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İSTANBUL

İstanbul Valisi'nden talimat: Hafta boyunca 'yeni normal' denetimi

İstanbul Valiliği'ne, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uyulmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.
İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

  • İstanbul Valiliğine, 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği yönündeki şikâyetler nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatı ile İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek.

Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Salgınla mücadelede antikor testi uygulaması başladı
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İstanbul'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de uygulama kapsamında sahaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol edecek.
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Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, AA muhabirine yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Bizler pandemi sürecinde filyasyon ekipleri olarak büyük başarı elde ettik. Şimdi de bağışıklığı ölçeceğiz. Antikor testlerinin amacı bunun tespiti. dedi.
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Kadıköy için 342 hane belirlendiğini dile getiren Uyar, şunları söyledi: PCR dediğimiz sürüntü örneği alıyoruz. Kan almak suretiyle antikor testi yapıyoruz. Sonuçlar E-Nabız üzerinden vatandaşlarımıza duyuruluyor. Daha sonraki aşamada PCR testi pozitifse yine filyasyon çalışmamıza devam edip temaslarını tespit ediyoruz ve ilaç tedavisini düzenliyoruz. Antikor çalışmamızla da semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek.
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Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğünde hazırlıklarını tamamlayan özel koruyucu tulumlar, tıbbı maskeler ve koruyucu gözlükler takan filyasyon ekipi tespit edilen adreslerdeki vatandaşlara test yapmak için yola çıktı.
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Ekip kendini tanıtarak, onayı olan vatandaşlarla semptom mülakatı yaptı, PCR ve antikor testlerini gerçekleştirdi.
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Salgınla mücadelede antikor testi uygulaması
Salgınla mücadelede antikor testi uygulaması başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile 81 kentte antikor testlerine başlandı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk
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METROBÜSLERDE PAZARTESİ SABAHI YOĞUNLUĞU <br> <br> Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 07.30 itibari ile kısmi bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte eldiven taktığı görüldü.
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DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR <br> <br> Vaka sayılarının artmasıyla birlikte toplu taşıma kullanan vatandaşlar daha dikkatli olunmasını istedi.
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Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Akça, Dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşların önlemlere uyması gerekiyor. Metrodan indim. Koltuklar tamamen dolu. Yoğunluk vardı. Sosyal mesafe kuralına uymak gerekiyor. ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise, Toplu taşımada bazı vatandaşlar maskeyi süs olarak kullanıyorlar. İkaz edince tepki veriyorlar. Vatandaşların bilinçli olması gerekiyor diye konuştu.
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Yenibosna metrobüs durağında da sabah yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların durakta bekledikleri görülürken, maske takarak kurallara uyduğu gözlendi. İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 08. 45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DE YOĞUNLUK <br> <br İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.45 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk
Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sayısının da her geçen gün arttığı gözlemlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.45 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 42'e ulaştı.


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