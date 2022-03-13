İstanbul Valisi'nden yeni uyarı: O saatlere dikkat!

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran deniz etkili kar yağışı sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti.

ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ ÇEVRESİ İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.

Kıymetli Hemşehrilerim



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre



⏰ 12.00–15.00

Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı❄️



⏰15.00–18.00

Anadolu Yakası’nın doğu kesimleri hafif #kar yağışlı❄️



⏰18.00–21.00☁️

İl geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.#pazar#İstanbul pic.twitter.com/rspeekYlaZ REKLAM March 13, 2022

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