Gündem İstanbul Valisinden yeni uyarı O saatlere dikkat
İSTANBUL

İstanbul Valisi'nden yeni uyarı: O saatlere dikkat!

İstanbul'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar akşam saatlerinde şiddetli yağarken, sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla devam etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son yaptığı uyarıda, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İstanbul Valisinden yeni uyarı: O saatlere dikkat!
Arşiv

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran deniz etkili kar yağışı sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti.

ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ ÇEVRESİ İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Unkapanı Köprüsü üçüncü kez ayrıldı
GÜNDEM
Unkapanı Köprüsü üçüncü kez ayrıldı

İstanbul'da kar nedeniyle yol kenarına bırakılan araçlar trafiği engelliyor
GÜNDEM
İstanbul'da kar nedeniyle yol kenarına bırakılan araçlar trafiği engelliyor

Kar deniz ulaşımını da vurdu: BUDO'da çok sayıda sefer iptali var
GÜNDEM
Kar deniz ulaşımını da vurdu: BUDO'da çok sayıda sefer iptali var
Miçotakis İstanbulda

Miçotakis İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Rus ordusuna ağır darbe

Rus ordusuna ağır darbe

​160 hava aracı ve 374 tank imha edildi.
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı

Türkiye'nin<br>en soğuk ili oldu

Türkiye'nin
en soğuk ili oldu

​Sıfırın altında 27 dereceyi gördü.

Yeni tehlike

Yeni tehlike

Profösör uyardı: Maske kuralı gevşetilince ortaya çıktı.

​Kar her yeri yıkıp geçmişti.

Meteoroloji beş günlük hava durumunu paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.