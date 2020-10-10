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İSTANBUL

İstanbul ve 16 ile yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa hava durumu

Meteorolojiden 17 il için yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa’nın kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa’nın kuzeyi ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • İzmir: Az bulutlu açık 24
  • Adana: Az bulutlu açık 36
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu 27
  • Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Erzurum: Parçalı az bulutlu 21
  • Diyarbakır: Az bulutlu açık 30

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