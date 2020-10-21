Meteorolojiden İstanbul ve 23 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19 derece

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19 derece Ankara: Parçalı bulutlu 19 derece

Parçalı bulutlu 19 derece İzmir: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece Bursa: Parçalı bulutlu 23 derece

Parçalı bulutlu 23 derece Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31 derece

Parçalı ve çok bulutlu 31 derece Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece Konya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece Samsun: Çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı19 derece

Çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı19 derece Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 19 derece

Çok bulutlu, sağanak yağışlı 19 derece Erzurum: Parçalı bulutlu 17 derece

Parçalı bulutlu 17 derece Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29 derece

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