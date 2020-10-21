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İSTANBUL

İstanbul ve 23 ile yağış uyarısı! İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve 23 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19 derece
  • Ankara: Parçalı bulutlu 19 derece
  • İzmir: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece
  • Bursa: Parçalı bulutlu 23 derece
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31 derece
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece
  • Konya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
  • Samsun: Çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı19 derece
  • Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 19 derece
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 17 derece
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29 derece

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