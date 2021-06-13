Meteorolojiden İstanbul ve 25 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu geceden itibaren bir çok ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi 13 Haziran 2021, 13:28 Son Güncelleme: 13 Haziran 2021, 13:41 DHA