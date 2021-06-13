Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 25 ile kuvvetli yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve 25 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu geceden itibaren bir çok ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbul ve 25 ile kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara, Denizli hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada ifadelere yer verildi:

  • "Bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (pazartesi) Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İl il 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

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