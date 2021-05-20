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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
İstanbul ve 7 ile kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Çanakkale hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu uyarısında Marmara bölgesine uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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