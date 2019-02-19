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İSTANBUL

İstanbul'a kar geliyor! 5 günlük İstanbul, Ankara hava durumu

İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre, hava sıcaklığı hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonunda yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava durumu değerlendirme raporuna göre, İstanbul'da havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü kar yağışı görülecek. Kentin cuma günü ise yağmurlu olması bekleniyor.
  • Ankara'nın ise cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 23 Şubat Cumartesi günü için hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojinin 24 Şubat Pazar günü için hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

5 günlük İstanbul hava durumu

5 günlük Ankara hava durumu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
FOTOĞRAF 28
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İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
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Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
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Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
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İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oldu.
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