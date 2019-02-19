İstanbul'a kar geliyor

Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre, hava sıcaklığı hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Hafta sonunda yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava durumu değerlendirme raporuna göre, İstanbul'da havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü kar yağışı görülecek. Kentin cuma günü ise yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara'nın ise cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.