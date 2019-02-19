İstanbul'a kar geliyor

Gündem

CHP ucuza sebze alan vatandaşla dalga geçti

Sadece parti yönetimindeki kimi isimlerce değil teşkilatlar tarafından da 'vatandaşa uzak' olmakla suçlanan CHP, parti kimliğini yansıtan yeni bir icraata daha imza attı. İstanbul'daki bir tanzim satış noktasından ucuza sebze alanların olduğu yerden geçen CHP seçim otobüsünden Barış Manço'nun 'domates, biber, patlıcan' şarkısı çalınarak vatandaşlarla adeta dalga geçildi.