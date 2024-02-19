İstanbul yeniden kimlik kazanacak

AK Parti’nin iktidara geldiği 2001’den bu yana hep milletin değerlerine yaslandıklarını anlatan Kurum, “O günden bugüne milletimizin iradesini yansıtan ve millet iradesine yaslanan bir temsil sistemini, bir siyaseti hakim kıldık. Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk. Milletimiz, geçmişindeki dayatmaları en acı şekilde tecrübe etti. Bu yüzden tüm dayatmaların, vesayet odaklarının karşısında hep dimdik durduk. Bu millete, bu milletin değerlerine, bu milletin farklı inanç ve kültürlerine, farklı siyasi tercihlerine en ufak bir saygısızlıkta bulunanın, en ufak bir dayatmada bulunanın aramızda asla yeri olmadı, olmayacak. Geçtiğimiz 22 yıllık süre zarfında milletimizin sesine sağır kalmadık, milletimizin beklentilerine yabancı olmadık. Milletimiz de tüm seçimlerde bizlere inandı, güvendi ve liyakatli olan kadrolarımıza bu ülkenin idaresini teslim etti. İnşallah 31 Mart’ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul’un fetret dönemini bitirecek, emaneti yeniden ehline teslim edecektir” diye konuştu. Türkiye’nin mazlumların yanında olmayı başarmış bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, konuşmasında Gazze’de yaşananları da unutmadı. Kurum, “Tüm insanlığın gözleri önünde, Filistin’de, Gazze’de yaşanan katliamlara milletimizle, devletimizle beraber sessiz kalmadık. Dünyanın ayağa kalkması için tüm uluslararası arenada Gazze soykırımının durması ve duyulması için öncü bir ülke olduk. Yaşadığımız drama sebep olanları, bu vahşete imza atan tüm elleri şiddetle kınıyorum” diye kaydetti.