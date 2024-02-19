İstanbul yeniden kimlik kazanacak

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, Vuslat Platformu’nun ‘Ufuktaki Yeni Türkiye Buluşmaları, Yerelden Genele Hizmet Anlayışı Konferansı’na katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Kurum, şehrin bir ruh olduğunu ve o şehirde yaşayan insanlar tarafından adapte edildiğini söyleyerek, “İnsanıyla bağını koparan şehirler, kültürüyle, medeniyet tasavvuruyla, tarihiyle de bağını koparır. Bakın, özellikle son 5 yılda bu şehirde büyük bir tahribat yapıldı. Bu şehir, kendi kimliğinden, tarihinden, ruhundan uzaklaştırıldı” dedi. 31 Mart’tan sonra İstanbul’daki tahribatı durdurup, onu gerçek kimliğine yeniden kavuşturacaklarını belirtti.
GELECEĞE BİRLİKTE KARAR VERELİM
31 Mart akşamı tüm İstanbulluların kardeşi olmaya aday olduklarını dile getiren Kurum, gençlere de şu çağrıyı yaptı: “Biz gençlerimiz için bu mücadeleyi yaptığımız ifade ediyoruz ancak gençlerimiz yarının değil bugünün de karar vericileri. İstiyoruz ki gençler gelecek adına bizim paydaşımız olsun, beraber karar verelim, beraber yol alalım.”
MİLLET İRADESİNE YASLANAN BİR SİYASET
AK Parti’nin iktidara geldiği 2001’den bu yana hep milletin değerlerine yaslandıklarını anlatan Kurum, “O günden bugüne milletimizin iradesini yansıtan ve millet iradesine yaslanan bir temsil sistemini, bir siyaseti hakim kıldık. Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk. Milletimiz, geçmişindeki dayatmaları en acı şekilde tecrübe etti. Bu yüzden tüm dayatmaların, vesayet odaklarının karşısında hep dimdik durduk. Bu millete, bu milletin değerlerine, bu milletin farklı inanç ve kültürlerine, farklı siyasi tercihlerine en ufak bir saygısızlıkta bulunanın, en ufak bir dayatmada bulunanın aramızda asla yeri olmadı, olmayacak. Geçtiğimiz 22 yıllık süre zarfında milletimizin sesine sağır kalmadık, milletimizin beklentilerine yabancı olmadık. Milletimiz de tüm seçimlerde bizlere inandı, güvendi ve liyakatli olan kadrolarımıza bu ülkenin idaresini teslim etti. İnşallah 31 Mart’ta da İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul’un fetret dönemini bitirecek, emaneti yeniden ehline teslim edecektir” diye konuştu. Türkiye’nin mazlumların yanında olmayı başarmış bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, konuşmasında Gazze’de yaşananları da unutmadı. Kurum, “Tüm insanlığın gözleri önünde, Filistin’de, Gazze’de yaşanan katliamlara milletimizle, devletimizle beraber sessiz kalmadık. Dünyanın ayağa kalkması için tüm uluslararası arenada Gazze soykırımının durması ve duyulması için öncü bir ülke olduk. Yaşadığımız drama sebep olanları, bu vahşete imza atan tüm elleri şiddetle kınıyorum” diye kaydetti.
2 milyon seçmene kapı kapı ziyaret
31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul Teşkilatı, şimdi de yeni bir saha kampanyasıyla vites yükseltiyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öncülüğünde 39 ilçede eş zamanlı olarak "Her Adımda Yeniden İstanbul" sloganıyla yürütülecek kampanya kapsamında birebir hane ziyaretleri yapılacak. Sokak bazlı hane ziyaretleriyle yaklaşık 2 milyon seçmenle yüz yüze iletişim kurulacak.