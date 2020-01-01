Gündem İstanbul Zeytinburnunda İETT otobüsleri çarpıştı 7 yaralı
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İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası otobüslerle hasar meydana geldi.
Kaza sonrası otobüslerle hasar meydana geldi.

Zeytinburnu'nda bir otobüsün duraktaki başka bir otobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşmaya çalışan Refahi Ç'nin kullandığı 34 DK 9235 plakalı otobüs, önündeki Kenan A. yönetimindeki 34 BEC 069 plakalı otobüse çarptı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, otobüslerdeki Asya A, Uğurcan K, Meryem Y, İlker G, Fatih Ö, Hemayutullah S. ve ismi öğrenilemeyen Afganistanlı bir yolcu yaralandı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Trafiğin bir süre aksadığı yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri önlem aldı.
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