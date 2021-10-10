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İSTANBUL

İstanbul’a 100 anaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da 100 anaokulu yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, projenin Üsküdar’daki tanıtım toplantısında, “Çocuklar ne kadar erken kaliteli eğitime erişirlerse, gelecekleri o kadar iyi şekillenir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’a 100 anaokulu
Emine Erdoğan ve Bakan Mahmut Özer, ilkokul öğrencileriyle sohbet edip oyun oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde “Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul’da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. Okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında ‘İstanbul’a 100 Anaokulu’ projesinin tanıtım toplantısı, Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

792 DERSLİK YAPILACAK

Erdoğan, “Bilim insanları 0-6 yaşı insan gelişimi açısından son derece önemli buluyorlar. Bu yaşlar, çocuklarımızın öğrenmeye en açık olduğu zamanlar. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul’da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. 2022’de İstanbul’umuza 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız. Çocuklar ne kadar erken kaliteli eğitime erişirlerse, gelecekleri o kadar iyi şekillenir” dedi.

OKUL ÖNCESİNDE YÜZDE 71 OKULLAŞMA

MEB’in 2003’ten önce 39 olan anaokulları sayısını 118 daha ekleyerek 157’ye çıkardığını aktaran Erdoğan, yapılacak 100 anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verileceğini belirtti. Yapılan iyileştirmeleri artırmak adına yeni bir adım daha attıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de şunları söyledi:

“Okul öncesi eğitime katılan öğrenci sayımızı 320 binden 1 milyon 630 bine çıkartarak bu kademede okullaşma oranını yüzde 71’e ulaştırdık.”

Özer, seferberlikle oranın daha da artacağını söyledi.

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