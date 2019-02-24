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İSTANBUL

İstanbul’a 23 mavi bayraklı plaj

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin Sarıyer İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Yıldırım, İstanbul’a 9’u Anadolu, 14’ü Avrupa Yakası’nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırmayı hedefliyor. Yıldırım ucuz gıda için de Tuzla ve Arnavutköy’de gıda merkezleri kuracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıyer'de esnafı ziyaret eden Binali Yıldırım, daha sonra sahilde martılara simit attı.
Sarıyer'de esnafı ziyaret eden Binali Yıldırım, daha sonra sahilde martılara simit attı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın, İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında şehre, 9’u Anadolu, 14’ü Avrupa Yakası’nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

İstanbul Sarıyer’de temaslarda bulunan Binali Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İKİ YAKAYA UCUZ GIDA PROJESİ

  • Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avrupa’da plajların temizlik ve güvenlik kalitelerinin belirlenmesi için kabul edilen en önemli standart olan Mavi Bayrak’ın İstanbul’da dalgalanacağı belirtilerek, Yıldırım 23 Mavi Bayraklı plaj sözü verdiği aktarıldı. Yıldırım’ın sözünü verdiği projenin gerçekleşmesi durumunda İstanbul da dünyadaki trend plaj şehirleri arasındaki yerini alacak.

Yıldırım’ın ucuz gıda projesi kapsamında da kurmayı planladığı ‘Gıda Merkezi’ projesinin bir ayağı Tuzla’da diğer ayağı da Arnavutköy’de olacak. Pahalılığın önemli nedenlerinden birinin ulaşım olduğu kaydedilerek, projenin bunu önemli ölçüde çözeceği vurgulandı.

Sarıyer'de Binali Yıldırım'a sevgi seli
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Sarıyer'de Binali Yıldırım'a sevgi seli
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti. Ziyaret ettiği bir kafeteryada gençlerle sohbet eden Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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