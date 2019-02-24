İstanbul’a 23 mavi bayraklı plaj

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın, İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı proje kapsamında şehre, 9’u Anadolu, 14’ü Avrupa Yakası’nda olmak üzere 23 mavi bayraklı plaj kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.
İKİ YAKAYA UCUZ GIDA PROJESİ
- Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avrupa’da plajların temizlik ve güvenlik kalitelerinin belirlenmesi için kabul edilen en önemli standart olan Mavi Bayrak’ın İstanbul’da dalgalanacağı belirtilerek, Yıldırım 23 Mavi Bayraklı plaj sözü verdiği aktarıldı. Yıldırım’ın sözünü verdiği projenin gerçekleşmesi durumunda İstanbul da dünyadaki trend plaj şehirleri arasındaki yerini alacak.
Yıldırım’ın ucuz gıda projesi kapsamında da kurmayı planladığı ‘Gıda Merkezi’ projesinin bir ayağı Tuzla’da diğer ayağı da Arnavutköy’de olacak. Pahalılığın önemli nedenlerinden birinin ulaşım olduğu kaydedilerek, projenin bunu önemli ölçüde çözeceği vurgulandı.