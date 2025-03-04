İstanbul'a bahar havası geliyor: 15 dereceye yükselecek

"Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var. Günlerin uzaması ve güneşlenme miktarının artması ile sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacaktır. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde sis, pus ve don olaylarına, karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ düşmesine dikkat edilmelidir."