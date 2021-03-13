İstanbul'a giden Ankara Valisi Vasip Şahin yolda rahatsızlık geçirdi

Vasip Şahin (ortada) taburcu edilmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a seyir halindeyken yolda rahatsızlanan Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Sağlık konrtolünün ardından taburcu edildi

Şahin, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten ve bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"Ciddi bir sağlık sorunum yok"

Vali Şahin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorununun olmadığını, yediği bir şeylerin dokunmuş olabileceğini söyledi.

"İhtiyaten yoldan geçerken hastaneye uğradım." diyen Şahin, "Sağ olsun Başhekim, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız yakından ilgilendiler. Kontroller ve tansiyon ölçümü yapıldı, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza, Emniyet Müdürü'müze, Sayın Vali'mize ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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