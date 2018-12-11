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İSTANBUL

İstanbul'un barajlarında su oranları 15 günde yükseldi

İstanbul'a güzel haber: 15 günde adeta doldu taştı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 15 gün içindeki yağışlarla birlikte yüzde 15 oranında yükselerek, yüzde 64,20 seviyesine ulaştı.

AA
İSKİ'nin açıkladığı tabloya göre barajlardaki artış oranı
İSKİ'nin açıkladığı tabloya göre barajlardaki artış oranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki su oranı, yüzde 64.20'ye yükseldi. 27 Kasım'da doluluk oranı yüzde 49,64 olan barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlar sayesinde yüzde 14,56 arttı.

15 GÜNDE DOLULUK ORANI ARTTI

Elmalı, Alibey, Darlık ve Ömerli barajları su seviyesi en çok yükselen barajlar oldu. 15 gün önce doluluk oranı yüzde 57,24 olan Elmalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 27,03 yükselerek yüzde 84,27'ye çıktı.

Su seviyesi; Alibey'de yüzde 75,52, Darlık'ta yüzde 78,37, Ömerli'de yüzde 70,63, Kazandere'de yüzde 77,36, Istrancalar'da yüzde 78,76, Terkos'ta yüzde 65,41, Büyükçekmece'de yüzde 66,29, Pabuçdere'de yüzde 56,55 ve Sazlıdere'de yüzde 19,17 oldu.

Yıllara göre kıyaslama yapıldığında 2018, barajlardaki doluluk oranı bakımından üçüncü sırada yer aldı. 2009 Aralık ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 84,79 olurken, 2010'da yüzde 71,51 ve 2015'te ise yüzde 62,18'de kaldı. 2013 ve 2016 yıllarının aynı dönemlerinde ise barajların doluluk oranı yüzde 38 civarında kalarak su seviyesinin en az olduğu seneler olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.

Son yağışlarla toplam 557 milyon 72 bin metreküp su bulunan barajlardaki su seviyeleri şöyle:

Baraj adı Su miktarı (metreküp

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Ömerli 166 milyon 25 bin

Terkos 106 milyon 12 bin

Büyükçekmece 98 milyon 74 bin

Darlık 84 milyon 25 bin

Pabuçdere 33 milyon 8 bin

Alibey 25 milyon 79 bin

Sazlıdere 17 milyon bin

Kazandere 13 milyon 48 bin

Elmalı 8 milyon 9 bin

Istrancalar 4 milyon 91 bin

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