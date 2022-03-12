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İSTANBUL

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbula kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak
İstanbul'da kar yağışının pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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43 binden fazla personel teyakkuzda

İstanbul'da karla mücadele İstanbul Valiliği koordinasyonunda sürüyor. Afet Acil Durum Yönetim Merkezi 24 saat teyakkuzda. 43 binden fazla personel ise sahada yolları açık tutmak için mücadele ediyor.

Günler öncesinden alınan önlemler yolların açık kalmasını sağladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bunu nasıl başardıklarını TRT Haber canlı yayınında anlaarak şunları söyledi:

  • "Karayolları, büyükşehir ilçe belediyeleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve karla buzla mücadelede görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 43 bin 244 arkadaşıma teşekkür ediyorum. 5 bine yakın kamerayla, 8885 araçla, gece gündüz demeden, yorulmadan görevlerini yapıyorlar. Her attığımız adımda bir takım çalışması, bir ekip ruhu var. Kızılayımız gerçekten destan yazıyor, 76 ayrı lokasyonda, 98 araçta, 156 personelleri, 1100'ün üzerinde gönüllüleri 7/24 sıcak çorbalarını, sularını güler yüzleriyle ikram ediyorlar."

"Mümkünse dışarı çıkmayın, zorundaysanız toplu taşımayı kullanın"

Vali Yerlikaya yoğun kar yağışına karşı İstanbulluları bir kez daha şu sözlerle uyardı:

  • "Zor bir hava durumu var, yani yolda biz karla mücadele ederken, okulları kapatmışken, kamuda bu şekilde memurları, kamu görevlilerine bir gün izin vermişken mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın. Dışarı çıkmak zorundaysanız toplu taşımayı, aracınızı kullanmak zorundaysanız eğer kış lastiği varsa öyle çıkın."

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