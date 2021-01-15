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İSTANBUL

İstanbul’a kar geldi

İstanbul’a kar geldi

İstanbul’a dün öğlenden sonra yılın ilk karı düştü. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde şiddetini arttırdı. Kar yağışının asıl etkisi ise sıcaklığın eksi 2’ye düşmesi tahmin edildiği pazar gecesi bekleniyor. Öte yandan, kar uyarılarının ardından İstanbul’un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kar yağışının asıl etkisi ise sıcaklığın eksi 2’ye düşmesi tahmin edildiği pazar gecesi bekleniyor.
Kar yağışının asıl etkisi ise sıcaklığın eksi 2’ye düşmesi tahmin edildiği pazar gecesi bekleniyor.

İstanbul’a dün öğlenden sonra yılın ilk karı düştü. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde şiddetini arttırdı. Kar yağışının asıl etkisi ise sıcaklığın eksi 2’ye düşmesi tahmin edildiği pazar gecesi bekleniyor. Öte yandan, kar uyarılarının ardından İstanbul’un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı. Kentin belirli noktalarına a tuz çuvalları yerleştirildi. AKOM kar yağışının çarşambaya kadar sürebileceğini duyurdu.

TÜRKİYE BEYAZA BÜRÜNDÜ

  • Türkiye’nin büyük bir bölümü de kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sivas’ta da dün sabah beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ordu ve Giresun’un yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü. Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı’ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının Anadolu yakasından giriş yaptığı İstanbul’da bir günde iki farklı hava olayı yaşandı. Kentin Avrupa yakasında gökyüzünde güneş görünürken, Anadolu yakasında bulunanlar ise mevsimin ilk karı ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Yaşanan durum İstanbul Boğazı üzerinden drone kamerasına yansıdı.
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